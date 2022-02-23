Костанайскими полицейскими в Рудном изъято оружие и боеприпасы

17 февраля в городе Рудном сотрудники криминальной полиции ДП области выявили факт незаконного хранения оружия.

52-летний мужчина хранил у себя дома оружие и боеприпасы. У него изъяты пневматическая винтовка и два охотничьих ножа, более 400 патронов и гильзы, два магазина от пистолета неустановленной марки, — отметил на брифинге в ДП начальник отдела управления криминальной полиции, подполковник Багдат Айсин.

В настоящее время оперативники выясняют, откуда у рудничанина незарегистрированное оружие.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 287ч.2 УК РК « Незаконное хранение оружия, боеприпасов». Назначены экспертизы.

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