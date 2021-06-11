Костанайскими полицейскими задержан уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске

В ходе операции «Мигрант» костанайские полицейские задержали уголовного преступника, который находился в межгосударственном розыске.

10 июня в Костанае полицейскими на маршруте патрулирования была остановлена автомашина «Мерседес» под управлением 35-летнего мужчины за нарушения правил дорожного движения. При проверке документов установлено, что нарушитель числится в розыске. Мужчина совершил уголовные преступления на территории Армении. Он скрывался в Костанайской области от правоохранительных органов города Ереван.

Также стражами порядка зафиксированы другие факты нарушений миграционного законодательства в регионе.

В Наурзумском районе полицейскими установлен 33-летний гражданин Грузии, который не исполнил решение суда о выдворении за пределы страны. Мужчина с 2017 года скрывался от сотрудников полиции. Судом Наурзумского района ему санкционированы меры превентивного ограничения свободы передвижения. Нарушитель помещен в специальный приемник сроком на 30 суток. После получения свидетельства на возвращение, мужчина будет принудительно выдворен.

Кроме того, в городе Рудном сотрудники миграционной службы выявили факт приставания мужчины в общественном месте к прохожим. 26-летний житель Узбекистана навязчиво предлагал купить вещи горожанам. Мужчина привлечен к административной ответственности.

За 4 дня оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» в регионе выявлено более 280 нарушений миграционного законодательства, выдворено за пределы республики 5 иностранцев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.