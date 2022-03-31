Костанайскими полицейскими задержан уголовный преступник

Амангельдинскими полицейскими задержан серийный скотокрад, который скрывался от суда и следствия. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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32-летний местный житель и его шестеро подельников подозревались в шести кражах скота, совершенных на территории района. У сельчан группа похитила 6 голов КРС, 4 лошади и 2 барана.
В октябре прошлого года житель села Тасты обратился с заявлением в полицию, что с пастбища пропали три коровы. Полицейские в ходе осмотра происшествия обнаружили шкуры КРС и гильзы.
Аналогичные кражи преступники совершили в поселках Кызылжулдыз, Жанакол и Коктал города Аркалыка. Скотокрады похищали скот на двух автомашинах «ВАЗ-2115» и разделывали туши в поле. В дальнейшем оперативники по данному факту установили 7 подозреваемых. Один из скотокрадов скрылся и был объявлен в розыск. Мужчина прятался от полиции несколько месяцев на территории Акмолинской области и был задержан амангельдинскими стражами порядка в городе Аркалыке.
Уголовные дела направлены в суд.
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