Костанайские спасатели напомнили правила безопасного запуска пиротехники

— Сегодня, 10:28
Изображение для новости: Костанайские спасатели напомнили правила безопасного запуска пиротехники

В преддверии праздничного сезона начальник управления по чрезвычайным ситуациям Костаная Аслан Махмутов призвал горожан строго соблюдать требования пожарной безопасности при использовании фейерверков и петард.

Основные правила:

  • покупайте пиротехнические изделия только в лицензированных магазинах;
  • перед запуском внимательно изучайте инструкцию;
  • выбирайте безопасную площадку: не ближе 50 метров от зданий и сооружений, вдали от навесов, балконов, линий электропередачи и крон деревьев;
  • не запускайте пиротехнику при сильном ветре;
  • определите безопасное место для зрителей;
  • поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки и сразу отойдите в сторону;
  • не допускайте детей к запуску и играм с пиротехникой;
  • не используйте пиротехнику в помещениях;
  • не разбирайте изделия и не носите их в карманах.

Служба ЧС напоминает: при любых признаках возгорания немедленно звоните по номерам 101 или 112. Берегите себя и окружающих.



