В преддверии праздничного сезона начальник управления по чрезвычайным ситуациям Костаная Аслан Махмутов призвал горожан строго соблюдать требования пожарной безопасности при использовании фейерверков и петард.

Основные правила:

покупайте пиротехнические изделия только в лицензированных магазинах;

перед запуском внимательно изучайте инструкцию;

выбирайте безопасную площадку: не ближе 50 метров от зданий и сооружений, вдали от навесов, балконов, линий электропередачи и крон деревьев;

не запускайте пиротехнику при сильном ветре;

определите безопасное место для зрителей;

поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки и сразу отойдите в сторону;

не допускайте детей к запуску и играм с пиротехникой;

не используйте пиротехнику в помещениях;

не разбирайте изделия и не носите их в карманах.

Служба ЧС напоминает: при любых признаках возгорания немедленно звоните по номерам 101 или 112. Берегите себя и окружающих.

