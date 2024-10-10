К своему юбилею компания сделала подарок театралам Казахстана, профинансировав возрождение легендарного спектакля «Козы Корпеш — Баян Сулу» в Казахском Национальном драматическом театре им. М. Ауэзова.

На этой неделе артисты театра приехали с гастролями в Костанай и провели закрытый показ в Костанайском областном театре им. И. Омарова для сотрудников и партнеров фабрики. Перед началом президент компании вручил почетные грамоты сотрудникам, которые внесли значительный вклад в успех «Баян Сулу», включая тех, кто работает на производстве более 40 лет.

Фабрика, ставшая символом качества и вкуса, известна не только в Костанайской области, но и по всему Казахстану. С продукцией, экспортируемой в Россию, Узбекистан, Армению, Китай и другие страны, 44% товаров уходит на экспорт. Сегодня «Баян Сулу» производит более 300 видов продукции, сохраняя традиции и внедряя современные технологии.

Каждый продукт фабрики «Баян Сулу» — это отражение высокого качества и многолетнего опыта специалистов. Продукция известна своим великолепным вкусом и неизменно высоким качеством, что подтверждается многолетней любовью не только казахстанских потребителей, но и далеко за пределами страны. На фабрике производятся такие известные продукты, как шоколад «Казахстанский», конфеты «Самал», новинки «Бархан» и «Вафельный тортик», которые вы уже могли успеть попробовать, а к юбилею выпущена новая линейка — конфеты и шоколад «Козы и Баян», посвященные легендарной казахской истории о любви. Дизайн упаковки был разработан казахстанской иллюстраторкой Диной Толегеновой. И эта линейка уже полюбились казахстанцам настолько, что из лимитированной серии перебирается в основной ассортимент!

Президент компании Тимур Садыков отметил, что в год 50-летия «Баян Сулу» решено поддержать восстановление классической постановки «Козы Корпеш — Баян Сулу» в Казахском драматическом театре, которому скоро исполнится 100 лет. «Мы стремимся продвигать национальные традиции и поддерживать отечественную культуру», — подчеркнул Садыков.

Почетными гостями, которые своим вниманием и участием подчеркнули важность культурных инициатив для нашего общества стали великолепные артисты как:

Асанәлі Әшімов – Художественный руководитель Казахского Национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, Герой Труда Казахстана, Народный артист СССР и РК.

Еркин Жуасбек Тилеукулович — Директор Казахского Национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, Заслуженный деятель Казахстана

В компании считают, что возрождение спектакля — это вклад в популяризацию национальной культуры и государственного языка.

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