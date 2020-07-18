Костанайской области начала работу группа общественного мониторинга в медорганизациях

«Есть клексан?», «Есть парацетомол?» — эти вопросы представители группы общественного мониторинга уже несколько дней задают фармацевтам в костанайских аптеках. Не только Костаная, но и других городов и районов Костанайской области.

Их главная цель — получить достоверную информацию о наличии в аптеках лекарства, которые значатся в протоколе лечения ковид -19 и пневмоний. К примеру, Клексан, Ксарелто, цефтриаксон, парацетамол, ингаверин.

«Активисты Алматы и Алматинской области первыми заявили о мониторинге всех процессов, происходящих сегодня в плане лечения ковид во всей системе здравоохранения, в том числе обеспечение лекарств в аптеках, это работа провизорных центров, насколько там оказывается, нужная и гарантированная Конституцией медицинская помощь каждому гражданину нашей страны», — сообщила руководитель мониторинговой группы Гульмира Капенова.

Всю полученную информацию представители группы в видн отчёта выкладывают в социальных сетях и отправляют в Минздрав. Пишут, как отмечает Гульмира Капенова, честно, как есть, и о наличии препаратов, и о ценах на них. Таким образом, они хотят помочь местным властям стабилизировать ситуацию с дефицитом определенных препаратов в аптеках.

«Наш срез, который мы сделали буквально за два дня показывает, что у нас есть разница в цене на один и тот же препарат по сетям аптека в 200-300 тенге и даже в 2 тыс. тенге. Если человек без работы и у него нет этих денег он будут ходить по аптекам в поисках более дешевого — это долго и не надо найти выход из положения», — сказала Каепнова.

Не во всех аптеках мониторинговой группе рады. Фармацевты не сразу предоставляют запрашиваемую информацию, поэтому людей сопровождают антикоррупционщики. Помимо этого, для оперативного реагирования и обратной связи, жители регионов могут обращаться напрямую к региональным координаторам проекта. В поисковой строке соцсетей нужно вбить: «Группа Общественного контроля».

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