Костанайской области необходимы скотомогильники

В Костанайской области фактов птичьего гриппа, к счастью, зафиксировано не было, но в части ветеринарного здоровья есть проблемы, требующие решения. Например, региону нужны новые типовые скотомогильники, которые используются для утилизации больных животных. Их нужно семнадцать. Пока же работает работает только три. Аким области дал поручение выделить деньги на их создание, но не все сразу, а в течении нескольких лет, сообщает alau.kz

С 2015 года в Костанайской области отмечается ежегодное снижение уровня зараженности по бруцеллезу и туберкулезу КРС. Специалисты отмечают, что в регионе сохраняются минимальные показатели уровня зараженности. Но очаги заболеваний все же есть.

«По результатам анализа в 2019 году по области выявлены и оздоровлены от бруцеллеза КРС 12 неблагополучных пунктов, текущем году в 5 пунктах продолжаются оздоровительные мероприятия, это в Наурузумском районе, Карасуском районе, имени Б. Майлина, городе Аркалык. В рамках комплексных мер борьбы с бруцеллезом животных с целью разрыва эпизоотической цепи особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий, своевременной сдаче инфекционного скота на санитарный убой, перемещению животных с проведением карантинирования»,- сказал руководитель управления ветеринарии Костанайской области Самат Калиев.

За последние два года наблюдалось ухудшение эпизоотической ситуации по бруцеллезу КРС в Наурзумском районе. Чтобы стабилизировать ситуацию здесь провели дезинфекцию во всех 9 сельских округах. Больные животные в убойные пункты поступают под контролем ветврачей. В этом году эта работа была продолжена. Но в регионе есть серьезная проблема с обеспеченностью скотомогильниками.

«По состоянию на 1 июля 2020 года всего по области имеются 113 скотомогильников (в 556 населенных пунктах), из них 110 примитивных и только 3 типовых «ямы Беккари». Типовые скотомогильники расположены только в городах Костанай, Рудный, Лисаковск. Примитивные скотомогильники, это в основном объекты не соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям, где имеется свободный доступ диких плотоядных, бродячих собак и кошек, являющиеся распространителями многих инфекционных заболеваний. В данный момент для утилизации трупов животных в области используются 26 инсинераторов, приобретенных в 2013 году»,- говорит Самат Калиев.

Учитывая изношенность инсинераторов, требующие финансовых средств для ремонта, управление ветеринарии обратилось в акимат Костанайской области с предложением начать строительство типовых скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями в 17 районных центрах. Аким области дал поручение выделить деньги на их создание, но не все сразу, а в течении нескольких лет.

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