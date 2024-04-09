Костанайской области пик паводков пройден — оперштаб

Как сообщает оперативный штаб, в регионе государственными органами проводятся все необходимые противопаводковые мероприятия.

Подтопленными остаются 161 частный дом в Костанайском, Карасуском районах и в Костанае.

На контроле находятся Каратомарское, Верне-Тобольское, Желкуарское водохранилища. На сегодняшний день сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2200 м³/с, также отмечается снижение притока до 1950 м³/с.

«В связи с сохраняющейся угрозой подтопления в зоне внимания остаются населенные пункты вдоль рек Тобол и Тюнтюгур (г. Костанай, Костанайский, Мендыкаринский районы).

Все еще остаются закрытыми два подъездных пути к областному центру. Движение осуществляется через Центральным мост. Ночью 9 апреля там была уже демонтирована труба перелива, которая устанавливалась во время пика паводка. Движение на закрытых участках мостов будет восстановлено после снижения уровня воды в реке Тобол.

Также по девяти дорогам движение уже восстановлено, работа по остальным продолжается. Всего в период паводков было ограничено движение на 24 автодорогах.

За период паводка откачано около 795 068 тыс.м³ воды. Уложено более 86 754 тыс. мешков. Отсыпано инертных материалов: 7 351 тонна.

Спасено и эвакуировано 9 097 человек. В пунктах временного размещения находятся 759 человека.

Работа по откачке талой воды, укладке мешкотары продолжается в Федоровском, Карасуском, Костанайском, Аулиекольском, Сарыкольском и Наурзумском районах, Костанае.

В регионе уже начата работа по оказанию помощи всем пострадавшим от паводков. Организованы единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь.

В городских, районных акиматах организован прием заявлений о возмещении материального ущерба, причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайной ситуации природного характера.

Работают комиссии по оценке размера вреда, причиненного имуществу.

По состоянию на 8 апреля социальная помощь выплачена 587 семьям на сумму 107,3 млн. тенге.

Волонтеры и неравнодушные граждане оказывают значительную помощь, работая практически круглосуточно в противопаводковых мероприятиях. Аким Костанайской области выразил искреннюю благодарность все неравнодушным гражданам, присоединившимся к госорганам в борьбе против природной стихии.

Продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки. Ситуация находится под контролем.

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