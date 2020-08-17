Костанайскому клубу «28 петель» исполнилось 4 года. Все это время городские любители вязания создают комплекты одежды для недоношенных малышей. В этом году клуб впервые получил материальную поддержку, благодаря выигранному гранту на областной ярмарке социальных проектов и идей. Волонтеры получили 200 тысяч тенге, передает alau.kz

В то, что во взрослом мире есть место сказке, верит, пожалуй, не каждый. Но вот Ольга прямое тому доказательство. Она работает феей. Именно так называют волонтеров клуба «28 петель». Только вместо волшебных палочек у них по паре спиц. А сказочных принцев и принцесс им заменяют костанайские малыши, которые родились раньше положенного срока.

«Вообще меня пригласила моя знакомая хорошая. Она еще не будучи волонтером просто рассказала, что есть такая организация. А так как я люблю вязать, а тем более на маленьких деток это очень интересно делать. Все это меленькое, красивое, яркое. Поэтому мне захотелось это делать. Это быстро, вызывает бурю эмоций приятных, поэтому мне захотелось это попробовать»,- поделилась волонтер клуба «28 петель» Ольга Басова.

Шапочки, пинетки, пледы и кофты. Такие детские комплекты волонтеры вяжут и приносят в городской перинатальный центр и областную больницу. Там малышам еще предстоит набираться сил, в том числе под лучами лампы фототерапии. Ольга рассказывает, что вещи создают исключительно из шерсти. Это важно. Ведь под лампами синтетика может начать плавиться и нанести вред малышу. Женщина знает об этом хорошо. Для недоношенных детей она вяжет уже 3 года. Чуть дольше существует и сам костанайский клуб «28 петель». В начале августа он отметил свое 4-летие.

«На момент моего вступления в клуб нас было 10 человек буквально, и мы максимум за 2 месяца собирали 10 комплектов. Этого катастрофически не хватало. То есть эти комплекты были дежурными. Они всегда оставались в больнице. Сейчас в нашем клубе около 50 волонтеров. И раз в 2 месяца мы отдаем где-то по 60 комплектов»,- рассказала Ольга Басова.

Своими работами феи клуба делятся на страницах в социальных сетях. Под ними нечасто, но все же собираются ободряющие и восхищенные комментарии. Порой волонтерам удается услышать благодарность за свой труд и от самих мам недоношенных малышей. Хотя с ними они зачастую не сталкиваются. Вещи от волонтеров достаются пациентам через врачей.

«У нас знаете, был один раз такой случай интересный. Женщина, по-моему, третий или четвертый малыш у нее. И она звонит и говорит, что она алматинка, но рожает сейчас в Костанае и у нее схватки. Дайте мне комплект. У нее уже один малыш вырос недоношенный с помощью этого комплекта, и она позвонила: «мне нужен, я рожаю, привезите мне комплект»,- поделилась историей Ольга.

Костанайское общество неравнодушных любителей вязания лишь часть международного клуба «28 петель». Его участники — жители 9 стран мира, в том числе и Казахстана. Как рассказала Ольга, в этом году клуб вошел в восьмерку самых известных благотворительных организаций нашей страны. И он по-прежнему ищет новых фей. Стать ей или просто оказать помощь волонтерам можно обратившись к социальным сетям клуба @club28petel_kostanay или позвонив по номеру 8-777-144-92-44.

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