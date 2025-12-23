В ближайшие сутки в Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. Ночью на западе, севере и юге региона прогнозируют снег, метель и гололед, днем эти явления сохранятся. Также на западе, севере и юге области возможен туман, что может осложнить видимость на дорогах.
Ветер юго-западный 9–14 м/с, на западе, севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5–10 градусов мороза, на севере области — до 13 мороза. Днем ожидается 1–6 градусов мороза.
Погода в Костанае
В областном центре будет облачно, утром и днем прогнозируются снег, метель и гололед. Ветер юго-западный 9–14 м/с. Температура ночью — 8–10 мороза, днем — 2–4 мороза.
Водителей и пешеходов просят быть осторожнее: соблюдать дистанцию, снижать скорость на скользких участках и учитывать ухудшение видимости из-за тумана и метели.
