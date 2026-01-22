На западе и юге региона ожидается небольшой снег. На востоке и юге области прогнозируется туман.

Ветер северный, скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 30–35 градусов мороза, на юге области — около 25 градусов ниже нуля.

Днём ожидается 25–30 градусов мороза, на юге области — 15–20 градусов ниже нуля.

В Костанай прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 32–34 градуса мороза, днём — 27–29 градусов ниже нуля.

