Костанайскую область с рабочим визитом посетил министр образования и науки

В первую очередь Асхат Аймагамбетов возложил цветы к памятнику великого просветителя Ибрая Алтынсарина, затем посетил школу в селе Мичурино, а в завершении рабочего дня встретился с педагогами региона, где все желающие могли задать свои вопросы министру.

Асхат Аймагамбетов в ходе визита в Костанайскую область возложил цветы к памятнику Ибрая Алтынсарина, посетил в селе Мичурино школу, где министру показали учебное заведение, новые кабинеты, а также ознакомился с системой безопасности школы, в частности её оснащенность видеонаблюдением. После в Костанайской школе № 27 прошла встреча с педагогами и руководителями организаций образования региона, Асхат Аймагамбетов рассказал о ряде изменений в законе об образовании.

«Ожидается, что например, будут идти ротации для директоров школ. Я знаю, что неоднозначно воспринимают сами директора школ, но это и понятно, потому что зона комфорта. Обычно человек, который проработал 10-15-20 лет прикипают к этому месту в хорошем смысле этого слова, привыкает, для него это как второй дом, мы знаем, что через определенное время все-таки наши коллеги находили для себя новые вызовы»,- отметил министр образования и науки.

Руководитель управления образования рассказала, что сегодня в Костанайской области все школы на 100% оснащены видеонаблюдением, а также том, что ведется работа по установке турникетов в школах, сегодня они есть только в 30%. Зауре Байменова озвучила и проблемный момент, и обратилась к министру образования.

«Хотелось бы обратиться к вам с просьбой, оказать содействие в выделении средств из республиканского бюджета в рамках государственных программ в сфере занятости. Дело в том, что мы проводим работу по открытию детских садов за счет частных инвестиций, и как правило, последние 2-3 года детские сады и открываются за счет частных инвестиций, но это в основном маленькие, малокомплектные детские сады. Потому что строительство детского сада — это дорогостоящий проект»,- сказала Зауре Байменова.

Этот вопрос глава минобразования пообещал рассмотреть. Педагоги в свою очередь задали интересующие вопросы, в частности о дополнительном образовании, о трудоустройстве выпускников колледжей, и оплате за наставничество.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.