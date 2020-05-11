Костанайскую область с рабочим визитом посетил вице-министр сельского хозяйства РК

Действующее сейчас ограничение на экспорт сельхозпродукции может отрицательно отразиться на продажах зерна уже нового урожая. Такое мнение костанайские аграрии озвучили первому вице-министру сельского хозяйства страны Айдарбеку Сапарову в ходе его рабочего визита в наш регион. Ведь не секрет, что Костанайская область экспортирует ежегодно до 3 млн тонн пшеницы и муки, сообщает alau.kz

В минувшие выходные Костанайскую область с рабочим визитом посетил вице-министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров. Первым делом чиновник ознакомился с работой блокпоста, который стоит на пересечении Сарыкольского района и Северо-Казахстанской области. Его интересовало, как сельхозтоваропроизводители пересекают эту границу? Как отметил первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов, у аграриев проблем не возникает. Они проезжают блокпост, только демонстрируя документ сельхпредприятия. Далее — осмотр полей местных сельхозформирований и доклад от управления сельского хозяйства о подготовке к весенне-полевым работам.

«Семена полностью обеспечены, на обогрев вывезено 400 тыс. тонн, ГСМ обеспечены, никаких проблем по весеннее -полевым работам нет, все проблемные вопросы отрабатываются»,- говорит руководитель управления сельского хозяйства РК Жансултан Таукенов.

В ТОО «Мелитопольское» к полномасштабным посевным работам уже все готово. Здесь планируестя засеять почти 13 тыс. га, а пока занимаются закрытием влаги.

«В целом складывается сложная ситуация. Не было дождей, хотя осенняя влагозарядка хорошая, закрытие влаги делаем, боронили машинами. Ждем дождей на следующей недели, важен очень был»,- сказал директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард Двуреченский .

Здесь же обсудили и планируемый форвардный закуп сельхозпродукции, который проведет Продкорпорация. В регионе хотят провести его на 6,3 млрд тенге. По словам Гауеза Нурмухамбетова, уже создан Координационный совет и в самое ближайшее время должна начаться и сама процедура заключения договоров. Айдарбек Сапаров к тому же рассказал о финансовой поддержке новых проектов в сельском хозяйстве.

«Мы со стороны Минсельхоза поддерживаем через АКК, подавайте заявки через Экономику простых вещей, подают через банки по импортному замещению: садоводство, птицеводство. 85 процентов — гарантируем, тогда нужно 15 процентов первоначального с вашей стороны и можно реализовывать»,- рассказал первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

В свою очередь, аграрии Сарыкольского района озвучили ряд проблемных, по их мнению, вопросов. Это введение утилизационного сбора на сельхозтехнику и нынешнее квотирование при вывозе зерна из страны. Агробизнесменов беспокоит, что его продление может пагубно отразиться на продаже пшеницы нового урожая. Айдарбек Сапаров пояснил, что возможно, частичный запрет на экспорт зерна будет снят в самое ближайшее время, а проект приказа по утильсбору еще не подписан, но находится на рассмотрении.

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