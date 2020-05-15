Костанайскую область ждут дожди. Какой будет погода в выходные рассказали синоптики

С понедельника в Костанайскую область вновь придут дожди. Причем, как отмечают синоптики, ожидается понижение температуры ночью, грозы и возможен даже град. В среду небольшое прояснение и вновь переменная облачность и осадки. Какими же будут эти выходные и первый месяц лета, специалисты Казгидромет сообщили alau.kz

За два последних дня в области выпало более 2/3 осадков от месячной нормы в 20 миллиметров. Особенно обильные дожди прошли в Карасуском районе, здесь даже выпал град размером в 22 милиметра. По прогнозам синоптиков, 16-17 мая в Костанайской области существенных осадков не будет. Но уже в понедельник и вторник к нам вновь придет циклон.

«На предстоящую неделю мы ожидаем постепенное смещение циклонов на нашу область. Осадки, грозы, возможен град, понижение температуры от +8…+13, до +3….+5 тепла ночью. Понедельник, вторник погода, как была вот эти два дня»,- говорит начальник отдела прогнозов КФ «Казгидромет» Ирина Жиляева.

В среду ожидается прояснение, но все же четверг и пятница — вновь переменная облачность, местами дожди. Температура воздуха тоже неустойчивая. Ночью ожидается на большей части территории области 10-15. Днём воздух прогреется до +15…+20°С. Что касается первого летнего месяца. Температура воздуха в июне, как отмечают синоптики, будет выше на 1 градус, то есть, если среднесуточная норма обычно 19-23 градуса, то, возможно, будет 20-23 градуса. Во всех трех декадах ожидаются дожди и скачки температур из-за осадков.

«В основном, будут грозовые дожди, в первую декаду понижение температур от 16- 22, 9-14, днем от 31 до 21. Повышение затем, вторая декада понижение до 9-14 к середине декады повышение»,- сказала Ирина Жиляева.

Озвучивать погоду на июль и август синоптики не стали, потому как долгосрочные прогнозы зачастую оправдываются лишь на 60-65 %, в лучшем случае на 70%. Профессиональные метеорологи сегодня могут с точностью до 99,9% предсказать погоду только на три дня вперед.

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