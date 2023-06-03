В авиакомпании SCAT прокомментировали инцидент с семьей Ворониных, передает Tengrinews.kz.

27 мая в аэропорту Костаная сотрудником наземной службы авиакомпании с рейса 5280, сообщением «Костанай-Анталия», была снята семья Ворониных.

В SCAT рассказали, что авиаперевозчиком принесены извинения семье Ворониных, а так же предоставлен туристический пакет в выбранные даты.

«Нам очень жаль, что нашим пассажирам пришлось столкнуться со столь неприятной ситуацией. Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы отпуск семьи Ворониных состоялся. В отношении сотрудника, снявшего пассажиров с рейса, приняты самые строгие меры» — подчеркнули в компании.

Ранее СМИ сообщали, что костанайскую семью с особенным ребенком не пустили в самолет.

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