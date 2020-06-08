После обращений костанайцев проверили КТЭК

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании коллективных обращений жителей Костаная, в действиях ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» выявлено нарушение, в части не соблюдения требования качественного оказания услуги теплоснабжения, передает zakon.kz.

Так, установлено, что Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей допускается отклонение температуры воды, поступающей в тепловую сеть до ±3 %, однако фактически отклонение в подаче предприятием тепловой энергии составили до 10 %.

Это привело к низкой температуре воздуха в квартирах и недостаточной температуре в системе горячего водоснабжения потребителей, — рассказали в Департаменте.

В этой связи, в отношении данного субъекта естественной монополии возбуждено административное дело по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Однако, в связи с поступлением ходатайства вышеуказанного лица административное дело передано на рассмотрение в Специализированный административный суд города Костанай.

По результатам рассмотрения данного дела судом, ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 2 969 120 тенге, — сообщили в пресс-службе Департамента.

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