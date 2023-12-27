Костанаю нужно увеличить количество мест в медвытрезвителе в несколько раз — полиция

Полицейские Костаная озвучивают проблему. На принудительное лечение в специализированные лечебно-профилактические учреждения они в этом году смогли направить меньше алкоголиков, чем в 2022-ом. Одна из основных причин — это их отказ от сдачи анализов.

В полиции поясняют, при ДТП, к примеру, если водитель отказывается ехать в наркологию, у них есть прописанный законом дальнейший план действий, а вот если это домашние дебоширы и алкоголики, то им остаётся только уговаривать людей сдавать анализы.

«Однако забор данных анализов производится только с согласия больного. проблема в том, что мы приводим, хотим сдать анализы, он отказывается и у нас проблема. мы начинаем его уговаривать, чтобы он сдал анализы. Как заставлять, это же прописано, человек если заподозрили, привезли у него запах уже есть — Он может отказаться. По закону и он не проходит. — Ну я не знаю кто отказывается, всех привозите, всех штрафуете — Кто отказывается, мы их тоже отказ оформляем, что он отказался», — говорит первый заместитель начальника управления полиции Костаная Марат Сахратов.

Помимо этого, чтобы поместить человека на принудительное алко- нарко-лечение, продолжают полицейские, нужно ждать 1 месяц до вступления в законную силу решения суда. За это время люди просто скрываются в неизвестном направлении. Еще одна проблема, по словам полицейских, в костанайском медвытрезвителе не хватает мест.

«Мы эту проблему слышали. Письмо писали на акима области. Там управление здравоохранения, это центр детоксикации, они нам уже ответ давали. Если не ошибусь, указали, что такой проблемы не существует и койки у них свободные есть. Вот так. Разберемся давайте», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Полицейские отмечают, в медвытрезвителе есть всего 14 койко-мест, а нужно 50. Еще сложность. По словам полицейских, городу необходим еще один пункт для прохождения медицинского освидетельствования, так как в нынешнем образуются большие очереди, в которых приходится ждать больше трех часов

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