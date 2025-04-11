Потребность города в новых территориях остается актуальна. Костанаю нужны место для отдыха. Об этом сегодня на совещании сказал аким области Кумар Аксакалов.

«У нас есть районы города, микрорайоны, где мест для отдыха не хватает. Поэтому еще раз повторяю, акимат города должен отработать. Если имеются небольшие территории свободные, надо сразу их брать на вооружение. При планировании новых объектов благоустройства, мы учитываем плотность населения, наличие свободных участков и предложения самих жителей. Такой подход позволяет создавать востребованные и удобные общественные пространства. Современные парки — это новые точки притяжения. Мы формируем городскую среду, в который хочется жить и развиваться. Важно ещё и содержать эти территории в надлежащем порядке. Поэтому усилить контроль за качеством качеством обслуживания парков. Это задача не только коммунальных служб, но и каждого из нас», — подчеркнул глава области.

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