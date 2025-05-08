За нарушения правил безопасности с начала пожароопасного периода уже оштрафованы более четырех с половиной сотен жителей Костанайской области. Сотрудники ДЧС региона продолжают проводить рейды по дачам и частному сектору, выявляя факты пренебрежения противопожарными требованиями. Ведется и мониторинг лесных площадей. В преддверии предстоящих майских выходных, специалисты спасательного ведомства напомнили, при каких условиях желающие могут разводить на природе огонь, а при каких этого делать категорически нельзя.

Если в прошлом году к началу мая в Костанайской области не было зарегистрировано ни одного случая степного пожара, то в этом году, с начала пожароопасного периода, уже зафиксировано около сотни возгораний травы. По наибольшей площади огонь прошелся в районе имени Беимбета Майлина, где было опалено около семисот гектаров. В Житикаринском, Сарыкольском и Аулиекольском районах, зарегистрировано по одному лесному пожару, причем во всех случаях пламя подбиралось к деревьям именно с травы.

«Также, в пожароопасный период, в целях оперативного выявления очагов природных пожаров, проводится мониторинг лесостепных массивов и населенных пунктов Костанайской области через портал «Қазақстан Ғарыш Сапары». Для проведения аэровизуального обследования и мониторинга на вооружении ДЧС имеется 9 БПЛА»,- говорит заместитель начальника ДЧС Костанайской области Омиржан Тукушев.

Перед наступлением пожароопасного периода по области было создано 117 мобильных групп из числа сотрудников сил гражданской зашиты, полиции, лесных учреждений и акиматов. Ими уже проведено более семисот рейдов по частному сектору и дачам. По данным ДЧС, группами проинструктировано более 2,5 тысяч человек.

«Кроме этого, с начала проведения рейдов за к административной ответственности привлечено 452 лица, на общую сумму более четырех миллионов тенге. В основном они привлекались по статьям + «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Нарушение правил безопасности при сжигании мусора и бытовых отходов», — отметил Омиржан Тукушев.

Работу по пресечению нарушений правил пожарной безопасности сотрудники ДЧС обещают продолжать на протяжении всего пожароопасного периода, в том числе с использованием БПЛА. В преддверии праздничных выходных дней, специалисты ведомства напоминают, что разводить костры и сжигать отходы можно только на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений.

«Место мангала, барбекю, гриля необходимо оборудовать одним огнетушителем массой огнетушащего вещества не менее 2 килограммов, либо емкостью с водой не менее 10 литров. Минимальное расстояние от края специальных приспособлений для размещения горящего угля до зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров», — объяснил Тукушев.

Мангалы, напоминают специалисты, нельзя ставить в местах с сухой растительностью, под кроны деревьев, под деревянные и пластиковые навесы, и в любые помещения. Не нужно и оставлять горящий уголь без присмотра. После приготовления пищи, его нужно залить водой до полного прекращения тления.

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