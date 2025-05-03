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Костры на участке: где можно, а где нельзя разводить огонь

— Сегодня, 09:25
Изображение для новости: Костры на участке: где можно, а где нельзя разводить огонь

pixabay.com

Приближаются майские выходные, и многие казахстанцы планируют пожарить шашлыки на своих участках. Однако не все знают, что разведение огня на участке может обернуться штрафом, сообщает m.krisha.kz

Что говорит закон 

Запрет на разведение костровсжигание мусора и розжиг открытого огня на дачных и садовых участках действует в Казахстане с 2006 года. Норма прописана в п.174 Правил пожарной безопасности и звучит так:

«В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в городах, сельских населённых пунктах и предприятиях, дачных посёлках, садовых участках не допускаются разведение костров, проведение пожароопасных работ, розжиг углей, мусора, отходов, сухой травы, а также топка нестационарных печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на жидком, твёрдом и газообразном топливе».

Запрет распространяется на все земельные участки, расположенные в городах, сёлах, на дачах, садовых участках.

Чего нельзя делать  

Вы нарушаете правила, если:
– жарите шашлыки ближе 10 метров к дому, в т.ч. соседскому;
– используете мангал без воды (не менее 10 л) или огнетушителя рядом;
– размещаете его на сухой траве, под деревьями или навесами из горючих материалов;
– сжигаете мусор или сухую траву на участке.

Нарушение правил пожарной безопасности влечёт:
— При первом нарушении: предупреждение или штраф 19.6 тыс. тг (5 МРП, 1 МРП в 2025 году — 3932 тг).
— При повторном нарушении в течение года: штраф 39 тыс. тг (10 МРП).
Для ИП и юрлиц — штрафы выше.

Если из-за вас случился пожар, огонь повредил чужое имущество (дом, авто и т. д.); нанёс вред здоровью; привёл к ущербу более 50 МРП (от 196 600 тг), и при этом нет уголовного состава, применяется ст. 410, ч. 3 КоАП РК:
— штраф для физлиц — 10 МРП;
— для юрлиц — до 300 МРП.
А вот если был причинён тяжкий вред или погиб человек — это уже уголовное дело.

Так можно ли жарить шашлыки?

Можно, но при определённых условиях:

  • Разводить костры на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений, в специально отведённых местах и под постоянным контролем.
  • Использовать мангалы (барбекю, гриля) на расстоянии не менее 10 м от зданий и сооружений, с использованием огнетушителя или ёмкости с водой не менее 10 литров.
  • Запрещается использовать мангал (барбекю, гриля) в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов.

Итак, готовить шашлыки на своём участке можно:
— на безопасном расстоянии от построек;
— в специально отведённом месте;
— с обязательными средствами пожаротушения.



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