Приближаются майские выходные, и многие казахстанцы планируют пожарить шашлыки на своих участках. Однако не все знают, что разведение огня на участке может обернуться штрафом, сообщает m.krisha.kz

Что говорит закон

Запрет на разведение костров, сжигание мусора и розжиг открытого огня на дачных и садовых участках действует в Казахстане с 2006 года. Норма прописана в п.174 Правил пожарной безопасности и звучит так:

«В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в городах, сельских населённых пунктах и предприятиях, дачных посёлках, садовых участках не допускаются разведение костров, проведение пожароопасных работ, розжиг углей, мусора, отходов, сухой травы, а также топка нестационарных печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на жидком, твёрдом и газообразном топливе».

Запрет распространяется на все земельные участки, расположенные в городах, сёлах, на дачах, садовых участках.

Чего нельзя делать

Вы нарушаете правила, если:

– жарите шашлыки ближе 10 метров к дому, в т.ч. соседскому;

– используете мангал без воды (не менее 10 л) или огнетушителя рядом;

– размещаете его на сухой траве, под деревьями или навесами из горючих материалов;

– сжигаете мусор или сухую траву на участке.

Нарушение правил пожарной безопасности влечёт:

— При первом нарушении: предупреждение или штраф 19.6 тыс. тг (5 МРП, 1 МРП в 2025 году — 3932 тг).

— При повторном нарушении в течение года: штраф 39 тыс. тг (10 МРП).

Для ИП и юрлиц — штрафы выше.

Если из-за вас случился пожар, огонь повредил чужое имущество (дом, авто и т. д.); нанёс вред здоровью; привёл к ущербу более 50 МРП (от 196 600 тг), и при этом нет уголовного состава, применяется ст. 410, ч. 3 КоАП РК:

— штраф для физлиц — 10 МРП;

— для юрлиц — до 300 МРП.

А вот если был причинён тяжкий вред или погиб человек — это уже уголовное дело.

Так можно ли жарить шашлыки?

Можно, но при определённых условиях:

Разводить костры на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений, в специально отведённых местах и под постоянным контролем .

на расстоянии и сооружений, в и . Использовать мангалы (барбекю, гриля) на расстоянии не менее 10 м от зданий и сооружений, с использованием огнетушителя или ёмкости с водой не менее 10 литров.

(барбекю, гриля) на расстоянии и сооружений, с использованием или не менее 10 литров. Запрещается использовать мангал (барбекю, гриля) в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов.

Итак, готовить шашлыки на своём участке можно:

— на безопасном расстоянии от построек;

— в специально отведённом месте;

— с обязательными средствами пожаротушения.

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