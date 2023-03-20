Косулю, забежавшую в город, спасли костанайские полицейские

19 марта поступил звонок на 102 от жителя города Костаная, который сообщил, что по улице Карбышева, бегает косуля.
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На место прибыл автопатруль в составе Айдарбека Садырова и Жаслана Тохтарова.
— Мы увидели косулю, которая застряла в заборе. Так как это очень пугливое животное, мы аккуратно вытащили ее и поместили в служебный автомобиль, связав задние конечности. Затем выпустили ее в Алтынсаринском районе в естественную среду обитания. Животное не поранилось, — рассказали подробности стражи порядка.