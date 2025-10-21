В Костанае спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям провели необычную операцию — вызволили кота, оказавшегося в беде на большой высоте.
Инцидент произошёл на улице Шаяхметова. По словам очевидцев, животное забралось на верхушку дерева, уровень которой превышал пятый этаж, и не могло спуститься самостоятельно. Услышав жалобное мяуканье, неравнодушные горожане обратились за помощью к спасателям.
На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС и пожарная автолестница. Поднявшись на максимальную высоту, специалисты аккуратно сняли кота при помощи специального снаряжения. За действиями спасателей наблюдали жители близлежащих домов. На случай возможного падения под деревом было развернуто спасательное полотно.
Операция завершилась успешно — животное не пострадало и вскоре убежало к дому.
В ДЧС Костанайской области подчеркнули, что спасатели всегда готовы прийти на помощь, ведь, как отметили в ведомстве, «для нас важна каждая жизнь».
Выпуск ТВ-новостей - 20.10.25
Учителя из Костаная получат миллионные премии
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.