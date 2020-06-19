Котельная, дороги и больница. В Наурзумском районе несколько крупных проектов по ремонту и строительству

В Наурзумском районе уже осенью появится новая котельная. К ней подключат больницу, дома и соцобъекты. Кроме этого там проходит средний ремонт нескольких участков дорог, ремонт больницы и реконструкция дома, передает alau.kz

В Наурзумском районе в этом году реализуется несколько крупных проектов по дорожной карте занятости с созданием 38 рабочих мест. Среди них ремонт районной больницы. Впервые она распахнула свои двери в 1981 году. За эти годы здание хорошо сохранилось, но, как и всему, здесь нужен ремонт. На него было выделено 80 млн тенге. Завершить все работы подрядчик планирует уже в августе. По этой же программе проходит реконструкция дома в селе Караменды.

«В доме 18 квартир. по дорожной карте занятости выделено 107 млн тенге. Май мы начали строительство. Здесь общая площадь квартир 1000 квадратов», — рассказал директор ТОО «Алюминстрой» Абай Муканов.

Аким области Архимед Мухамбетов также ознакомился со строительством котельной. Она будет с теплотрассой в этом же селе. Котельная сможет питать центральную больницу, административные и социальные здания, жилые дома и объекты бизнеса. На ее строительство выделен 331 млн тенге. Аким области поручил ввести ее в эксплуатацию к началу отопительного сезона.

Появятся в районе и новые дороги. 477 млн тенге было выделено на средний ремонт 11 км участка «Докучаевка-Раздольное-Аралколь». Уже выполнено 8 км подрядчиком «Костанай жолдары». Так дорожное покрытие будет полностью обновлено уже в июле.

«Здесь также примыкает дорога районного значения Уленды-Буревестник, где тоже проводит работы «Костанай жолдары» на двух участках. Это 24-38 переходящий участок с 2019 года и 38-53 в этом году начинаем работать, переходящий на 2021 год. здесь у нас сумма договора общая 457 млн», — пояснил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев.

Но не все здесь так гладко выполнено. Аким области заметил, что часть участка была очень плохого качества. Подрядчик сослался на то что работы велись там осенью. Но они уже все исправляют, естественно за свой счет. На этом рабочая поездка акима области не завершилась. Он также посетил местный фронт офис «Наурзум комек аланы» и узнал о состоянии агропромышленного комплекса района. Весенне-полевые работы здесь уже завершены, яровой сев составил 254 тысячи гектар.

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