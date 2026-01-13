В Костанае на рабочем совещании обсудили развитие нового микрорайона Кунай. Помимо строительства многоэтажных домов, эта часть города также отведена под индивидуальную жилую застройку.

В микрорайоне уже возведены 124 коттеджа, построенные за счет государства. Сейчас дома реализуют очередникам через Отбасы банк. Как отмечается, интерес со стороны населения пока остается сдержанным.

Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, что работа по продаже жилья будет продолжаться планово.

«28 договоров уже заключены, мы эту работу планово будем проводить. Я думаю, в течение полугода мы её должны завершить. Сейчас всю очередь мы включили, там в работе порядка 170 желающих. 28 договоров заключили. Я думаю, желающих будет добавляться, и из этого пула мы продадим. Люди будут иметь своё жилище, соответственно, деньги мы вернём», — отметил аким.

Параллельно глава города поручил начать выдачу пустых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Уже на этой неделе специалисты отдела земельных отношений начнут обзванивать горожан, стоящих в очереди на бесплатные земельные участки от государства.

Кроме того, в микрорайоне Кунай планируется активное развитие инфраструктуры. Проведены аукционы на предоставление земельных участков под крытый рынок, аптеку, продовольственный магазин и предприятие общественного питания. Власти рассчитывают, что это сделает новый микрорайон более привлекательным для проживания и ускорит его заселение.

