Ковид-антиваксеров в Казахстане больше, чем противников всех прививок

Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане представил результаты независимого социологического исследования, в котором приняли участие 2 559 респондентов со всех регионов и городов республиканского значения страны в возрасте от 18 лет и старше, передает informburo.kz

Опрос показал, что большинство населения страны, а это 65,6% опрошенных, ещё не переболели коронавирусной инфекцией. Председатель филиала Казахстанского союза юристов в Нур-Султане, член Гражданского штаба Серик Беркамалов отметил, что исследование показало значительную разницу в отношении опрошенных к вакцинации в целом и к вакцинации от Covid-19.

«Так, если против вакцинации в целом выступают 11,9% респондентов, то отрицательно к вакцинации от Covid-19 относятся 24,2%. Положительно к вакцинации в целом относятся 69,6% опрошенных, к вакцинации от Covid-19 – 58,5% граждан. Нейтральное отношение к вакцинации в целом выразили 18,5%, а к вакцинации от Covid-19 – 17,4% респондентов. Таким образом, цель, поставленная общественным движением по пропаганде и поддержке вакцинации в Казахстане, – вакцинировать 75% населения выглядит вполне достижимой», – отметил юрист.

В разрезе регионов наиболее негативно к вакцинации от Covid-19 относятся респонденты Северо-Казахстанской (46%), Атырауской (37,8%) и Алматинской (35,2%) областей. Наименее отрицательно к вакцинации от Covid-19 относятся опрошенные Туркестанской (7,1%), Западно-Казахстанской (10,8%) и Жамбылской (11,8%) областей, что отражает лидерские позиции по вакцинации в Туркестанской области, переход в «зелёную» зону по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«На основании приведённых данных опроса МЗ РК в дальнейшем готово скорректировать информационную работу в тех регионах, где наблюдается низкий уровень доверия населения к вакцинации от Covid-19», – отмечают авторы исследования.

Большинство опрошенных выразили мнение, что вакцины против Covid-19 безопасны. Лишь 2% отметили наличие долгосрочных побочных эффектов для здоровья (более трёх дней).

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