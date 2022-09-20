Крайности авторынка: что будет с ценами на машины в этом году и в чём причины дефицита

Informburo.kz продолжает попытку разобраться в ситуации на автомобильном рынке Казахстана: в чём причины дефицита авто, что будет с ценами, действительно ли россияне активно скупают машины в нашей стране?

Тренды казахстанского авторынка

Нехватка новых автомобилей в автосалонах по большому счёту вызвана двумя причинами: дефицитом полупроводников и логистическими проблемами из-за геополитической обстановки в мире. В Казахстане к этим двум причинам добавилась третья: в 2022 году резко выросло количество автомобилей, которые из Казахстана увозят в Россию и до нуля сократилось количество авто, которые раньше ввозили в Казахстан из России.

По данным генерального директора Центра анализа и мониторинга авторынка (ЦАМА) Артура Мискаряна, последние несколько лет казахстанский авторынок насыщался новыми автомобилями в соотношении 60 на 40, то есть 60% – это автомобили, собранные в Казахстане, а 40% – это импорт, большая часть которого завозилась из России. Теперь ситуация поменялась: Россия новые машины не экспортирует, но стала активно импортировать, пользуясь схемами параллельного импорта.

«Во втором квартале 2022 года Казахстан вошёл в топ-10 стран-поставщиков автомобилей в Россию», – написал Артур Мискарян в своём Telegram-канале.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за восемь месяцев 2022 года из Казахстана в Россию завезли 6,5 тысячи машин (в 15 раз больше, чем в 2021 году). То есть россияне покупают в Казахстане примерно 810 автомобилей в месяц.

Всплеск спроса на новые автомобили

В общем, в Казахстане ажиотажный спрос на новые автомобили. Отчёты по продажам подтверждают тенденцию: у всех автодилеров хороший рост. Как сообщает Ассоциация казахстанского автомобильного бизнеса (АКАБ), казахстанские дилеры только в августе продали 10 668 легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники. Лидерами продаж, по данным АКАБ, среди марок автомобилей стали Chevrolet Cobalt (2193 автомобиля продано за месяц), Chevrolet Nexia (1136) и Hyundai Tucson (804).

В ТОО «Тойота мотор Казахстан» на запрос Informburo.kz подтвердили, что «наблюдается более высокий спрос на автомобили брендов Toyota и Lexus по сравнению с прошлым годом», а чаще всего сейчас покупают автомобили Corolla, Land Cruiser 300, Land Cruiser Prado, Lexus RX и Lexus LX 600. В среднем за месяц официальные дилеры Toyota продают 822 автомобиля, официальные дилеры Lexus – 228 автомобилей (данные за восемь месяцев 2022 года).

В годовом выражении результаты автопродаж у дилеров максимально приблизились к цифрам 2021 года – в нынешнем году продано 74 953 машин, а год назад автосалоны продали 76 090 авто.

Для сравнения: также по данным АКАБ, за 2018 год официально продано 57 533 единицы легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, что на 25,5% превзошло результат 2017 года.

Какие очереди сейчас в автосалонах

На вопросы дефиците и очередях автопроизводители рассказывают про ажиотажный спрос и сложности на производствах.

«Автобизнес Казахстана продолжает оперативно перестраиваться на фоне кратного сокращения импорта из России. Производители успешно находят новые логистические пути поставок комплектующих и активно насыщают внутренний рынок новыми моделями. Импортёры и дилеры в свою очередь переориентировались на новые бренды», – прокомментировала ситуацию вице-президент АКАБ Анар Макашева.

В «Тойота мотор Казахстан» рассказали, что «срок ожидания автомобиля клиентом может варьироваться от двух и более месяцев в зависимости от модели».

«Автомобили покупают в основном за наличный расчёт. Объём кредитования составляет от 20 до 40% в зависимости от модели. В среднем, около 60-80% клиентов производят оплату в полном объёме. Данный показатель зависит от модели выбранного автомобиля и региона», – сообщил в ответ на запрос Informburo.kz генеральный менеджер управления продаж и маркетинга ТОО «Тойота мотор Казахстан» Сергей Зяблов.

А что по ценам?

Эксперты рынка считают, что цены на новые автомобили в этом году продолжат рост, хотя повышаться будут не так резко, как в 2021 году.

«Можно сказать, что цены стабилизировались, – сказал Артур Мискарян. – В этом году темпы роста не так существенны, если сравнивать с прошлым или позапрошлым годами».

Опрошенные Informburo.kz эксперты считают, что в этом году рост цен не превысит 10-15%, но случиться может разное.

Ситуацию с дефицитом могут сгладить новые модели, которые появляются на рынке. К примеру, «Астана Моторс» подписала меморандумы с автомобильными концернами Chery Automobile Company, Changan International Corporation и Great Wall Motor, подтверждающие право компании производить автомобили китайских брендов в Казахстане.

Производственные мощности завода позволят выпускать до 90 тысяч автомобилей в год, в том числе 60% – на экспорт в страны СНГ.

Стоимость китайского кроссовера Chery tiggo 8 pro max, который уже продают по предзаказу (да, автомобиль клиенту придётся ждать несколько месяцев) начинается от 18,9 млн тенге.