В Казахстане активно продолжается подготовка к одному из самых значимых мероприятий 2025 года — военному параду в честь 80-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

В полевом лагере уже завершены основные этапы подготовки: установлены 203 жилых палатки, 11 пунктов хозяйственного обеспечения, 12 палаток для бытового обслуживания, семь полевых банных комплексов, полевой госпиталь, а также автопарк и ремонтно-восстановительные пункты для техники. Большинство участников парада уже прибыли в столицу и начали интенсивные тренировки, сливаясь в единую силу всех подразделений. В этом году в параде примут участие 24 парадных расчета.

▶

В общей сложности на площади соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированная колонна будет состоять из более чем 300 единиц боевой и специальной техники, включая исторические образцы. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов. Подготовка к параду идет полным ходом — с нетерпением ожидаем этого зрелищного события, которое продемонстрирует силу и мощь казахстанской армии.

Ужесточили наказания за нарушения ПДД в Казахстане В Казахстане были ужесточены наказания за некоторые нарушения правил дорожного движения. Об этом на брифинге...

Когда менять зимнюю резину и другие полезные лайфхаки для водителей В "Казавтожол" рассказали, как и когда менять зимнюю резину, а также поделились несколькими полезными лайфхаками...