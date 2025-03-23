Корреспонденты Алау-ТВ сняли на видео пролетающий клин в небе над Костанаем.
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Ролик в инстаграме набрал почти 50 тысяч просмотров. Им делятся в соцсетях. Ролик собрал много комментариев. Люди радуются приходу весны.
«Под таким чистым небом лететь наверное большое удовольствие. Пусть в нашей стране небо всегда будет таким чистым и мирным! С праздником, дорогие казахстанцы!».
«Счастье и благополучие принесли!!!»
«Благополучного перелета птичкам, пусть растет стая».
«В такой благодатный праздник птицы, это к добру»
«Какая прелесть!!! Дай бог, чтобы над нашей землёй летали мирно птицы! Да будет так!».
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