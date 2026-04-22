«Красивыми отчётами не закроетесь»: Аксакалов раскритиковал развитие спорта в районах

В Костанайской области выявлены серьёзные проблемы с развитием зимних олимпийских видов спорта. Об этом заявил аким региона Кумар Аксакалов.

Нет участия — нет результата

По словам главы области, сразу 10 районов не приняли участие в чемпионате региона по зимним олимпийским видам спорта.

«Спортсмены 10 районов не участвовали. То есть некого пригласить. Это говорит о том, что нет системной работы. Какие могут быть достижения?» — отметил аким.

Кадровые решения уже приняты

В связи с этим в регионе обновили руководящий состав спортивных школ.

Аксакалов подчеркнул, что времени на адаптацию у новых руководителей нет.

«Времени на раскачку ни у кого нет. Ни у кого нет!» — заявил он.

Критика «формальных побед»

Глава области также раскритиковал практику формального участия в соревнованиях ради отчётности.

«Красивыми отчётами никто не закроется. Или турнирами, где участвуют три человека, а потом это называют международным соревнованием. Звучит красиво, но по факту за этим ничего нет», — подчеркнул Кумар Аксакалов.

Акцент на реальных результатах

По словам акима, региону необходима системная работа по развитию массового спорта и подготовке спортсменов. Только в этом случае можно рассчитывать на реальные достижения, а не формальные показатели.

Декретные под возврат: в Казахстане ужесточили контроль В Казахстане обсуждают порядок назначения и прекращения выплат по уходу за ребёнком. Поводом стали заявления...