«Красивыми отчётами не закроетесь»: Аксакалов раскритиковал развитие спорта в районах

В Костанайской области выявлены серьёзные проблемы с развитием зимних олимпийских видов спорта. Об этом заявил аким региона Кумар Аксакалов.
Нет участия — нет результата
По словам главы области, сразу 10 районов не приняли участие в чемпионате региона по зимним олимпийским видам спорта.
«Спортсмены 10 районов не участвовали. То есть некого пригласить. Это говорит о том, что нет системной работы. Какие могут быть достижения?» — отметил аким.
Кадровые решения уже приняты
В связи с этим в регионе обновили руководящий состав спортивных школ.
Аксакалов подчеркнул, что времени на адаптацию у новых руководителей нет.
«Времени на раскачку ни у кого нет. Ни у кого нет!» — заявил он.
Критика «формальных побед»
Глава области также раскритиковал практику формального участия в соревнованиях ради отчётности.
«Красивыми отчётами никто не закроется. Или турнирами, где участвуют три человека, а потом это называют международным соревнованием. Звучит красиво, но по факту за этим ничего нет», — подчеркнул Кумар Аксакалов.
Акцент на реальных результатах
По словам акима, региону необходима системная работа по развитию массового спорта и подготовке спортсменов. Только в этом случае можно рассчитывать на реальные достижения, а не формальные показатели.
