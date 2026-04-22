После всплеска — спад: в Костанайской области уменьшается число случаев кори

В Костанайской области фиксируют снижение числа случаев кори. Напомним, с конца 2025 года эпидемиологическая ситуация в регионе оставалась напряжённой, а в начале 2026-го заболеваемость продолжала расти. При этом чаще всего болели непривитые дети.

Сегодня, по данным специалистов, ситуация начинает стабилизироваться. Как отмечают санэпидемиологи, положительную динамику обеспечила дополнительная иммунизация, которую запустили по всей стране.

Дополнительная защита для детей

В Казахстане вакцинация против кори проводится планово — в возрасте одного года и шести лет. Однако, учитывая рост заболеваемости среди малышей, было принято решение расширить возрастные рамки.

Как пояснила Айгерим Калиева, дополнительная иммунизация теперь охватывает детей с шести месяцев.

«Видя по статистике, что в основном болеют дети до одного года, было принято решение о дополнительной иммунизации с шести месяцев. Если ребёнок пропустил вакцинацию, он может получить её до 18 лет», — отметила специалист.

Неделя иммунизации

Сейчас в Казахстане проходит Европейская неделя иммунизации — ежегодная информационно-просветительская кампания, инициированная Всемирной организацией здравоохранения.

В этот период в поликлиниках организуют дни открытых дверей, проводят консультации и напоминают о важности соблюдения календаря прививок. Перед вакцинацией каждый ребёнок проходит медицинский осмотр, а решение принимается индивидуально.

Вакцинация — защита для всех

Главный внештатный педиатр области Асия Еликеева подчеркнула, что прививки защищают не только детей, но и взрослых.

По её словам, вакцинация помогает снизить распространение инфекции и формирует коллективный иммунитет.

Медики отмечают, что число противников вакцинации постепенно снижается. Родители всё чаще осознанно подходят к вопросам здоровья детей.

Мнение родителей

Житель региона Валентин Молчанов рассказал, что его дети получили все обязательные прививки. По его словам, серьёзных побочных эффектов после вакцинации не наблюдалось — лишь кратковременное повышение температуры.

Специалисты напоминают: в рамках недели иммунизации, которая продлится до 26 апреля, жители могут обратиться за консультацией к педиатрам по месту прикрепления.

