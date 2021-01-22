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«Красная» зона. Какие ограничения будут действовать в выходные дни в Костанайской области

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В Костанайской области по-прежнему находится в «красной» зоне по распространению коронавируса на территории региона. Число заболевших резко увеличилось почти в два раза.

Напомним, 21 января в Костанайской области зарегистрировано 125 случаев COVID-19. 

Согласно последнему постановлению главного санитарного врача Костанайской области в субботу и воскресение, 23 и 24 января вводится ряд ограничений:

  • будет приостановлена работа общественного городского транспорта, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа;
  • будет приостановлена работа объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 квадратных метров, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники. А также будет запрещена работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков;
  • будет приостановлена работа крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры);
  • будет приостановлена работа аквапарков, бассейнов и термопарка в воскресенье;
  • будет приостановлена деятельность общественных бань и саун;
  • будет приостановлена работа детских секций, кружков, факультативов;
  • работа объектов общественного питания будет организована только на вынос и доставку;
  • будет приостановлена деятельность парикмахерских, СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев в воскресенье.
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