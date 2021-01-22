Резко увеличилось число заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

21 января в Костанайской области зарегистрировано 125 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,4%.

Заболевшие: 68 жителей г. Костанай, 25 – г.Рудный, 5 — г.Лисаковск, 4 – Федоровского района, по 3 случая среди жителей Костанайского, Карабалыкского, им. Майлина районов, по 2 случая Аулиекольского, Сарыкольского, Узункольского районов и г.Житикары, по 1 случаю г.Аркалык, Денисовского, Карасуского, Алтынсаринского, Камыстинского, Мендыкаринского районов.

107 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 7 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, 4 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Кайрак», «Желкуар» и «Убаган».

Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 26 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 21 января 2021г зарегистрировано 9003 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7923.

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