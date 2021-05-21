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«Красная» зона обновилась в Казахстане

Фото из открытых источников

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 мая.

В «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» — Шымкент, Алматинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В «зеленой» — Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и СКО.

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