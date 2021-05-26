«Красная» зона обновилась в Казахстане

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 мая 2021 года.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области.
В «желтой» зоне: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
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В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области