«Красная» зона обновилась в Казахстане

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 мая 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

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В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

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