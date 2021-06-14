«Красная» зона обновилась в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июня, в «красной» зоне остается Нур-Султан.

В «желтой» зоне: Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

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