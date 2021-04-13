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«Красная» зона обновилась в Казахстане

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 апреля.

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В «зеленой» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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