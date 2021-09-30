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«Красная» зона обновилась

ria.ru

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 сентября.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

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