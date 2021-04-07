«Красная» зона пополнилась еще одним регионом

Новую информацию об эпидемиологической обстановке опубликовал Минздрав, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В «красную» зону по распространению коронавируса вошла еще одна область Казахстана — Карагандинская.

На 6 апреля в «красной» зоне находятся восемь регионов: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент.

В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

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