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«Красная» зона пополнилась несколькими регионами в Казахстане

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«Красная» зона пополнилась несколькими регионами в Казахстане. Обновленную информацию о «красной», «желтой» и «зеленой» зонах в Казахстане предоставили в МВК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно обновленным данным по коронавирусу, в «красную» зону попали Акмолинская и Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

 

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