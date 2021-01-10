«Красная» зона пополнилась несколькими регионами в Казахстане. Обновленную информацию о «красной», «желтой» и «зеленой» зонах в Казахстане предоставили в МВК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно обновленным данным по коронавирусу, в «красную» зону попали Акмолинская и Павлодарская области.

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В «желтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская области.

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В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

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