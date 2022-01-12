«Красная» зона. Резко выросло количество заражённых COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 3312

город Алматы — 210

город Шымкент — 221

Акмолинская область — 48

Актюбинская область — 75

Алматинская область — 69

Атырауская область — 139

Восточно-Казахстанская область — 78

Жамбылская область — 52

Западно-Казахстанская область — 79

Карагандинская область — 75

Костанайская область — 39

Кызылординская область — 125

Мангистауская область — 156

Павлодарская область — 46

Северо-Казахстанская область — 31

Туркестанская область — 55

Всего в стране выявлены 1004464 заболевших.

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