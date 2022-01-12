«Красная» зона. Резко выросло количество заражённых COVID-19 в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 3312
город Алматы — 210
город Шымкент — 221
Акмолинская область — 48
Актюбинская область — 75
Алматинская область — 69
Атырауская область — 139
Восточно-Казахстанская область — 78
Жамбылская область — 52
Западно-Казахстанская область — 79
Карагандинская область — 75
Костанайская область — 39
Кызылординская область — 125
Мангистауская область — 156
Павлодарская область — 46
Северо-Казахстанская область — 31
Туркестанская область — 55
Всего в стране выявлены 1004464 заболевших.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области