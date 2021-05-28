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«Красная» зона уменьшилась в Казахстане

Фото из открытых источников

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 мая 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области. 

В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО. 

В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

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