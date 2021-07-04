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«Красная» зона увеличилась в Казахстане

Фото из открытых источников

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 июля 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Актюбинская, Костанайская и Кызылординская области.

В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.

 

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