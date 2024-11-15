«Красные флажки» для переводов: кого коснётся контроль с 15 апреля

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов прокомментировал порядок мониторинга мобильных переводов граждан, передает zakon.kz
Как будут проверять переводы
По его словам, в законодательстве уже закреплены критерии, по которым операции могут относиться к предпринимательской деятельности. Банки передают данные в налоговые органы на основе так называемых «красных флажков».
До 15 апреля в Минфин должны поступить сведения за первый квартал от банков. После этого информация будет использоваться в рамках камерального контроля, а при необходимости гражданам направят уведомления.
Они будут считаться исполненными после предоставления налоговой отчётности либо пояснений.
Какие переводы не подпадают под контроль
В ведомстве подчёркивают: бытовые переводы не считаются предпринимательской деятельностью.
«Если вы оплатили за кого-то кофе или обед, а потом вам вернули деньги, такие операции не подпадают под признаки бизнеса», — отметил Ержан Биржанов .
Также не будут рассматриваться как предпринимательские переводы на дни рождения, свадьбы и другие личные мероприятия.
Разделение счетов — ключевой момент
Как пояснил вице-министр, важно различать деятельность индивидуального предпринимателя и обычные личные операции.
Если у человека есть отдельный счёт для бизнеса, например, для приёма платежей через QR-коды, то такие операции рассматриваются в рамках предпринимательской деятельности.
При этом переводы на личную карту, даже если получатель является ИП, не будут автоматически считаться доходом от бизнеса.
В Минфине подчёркивают, что мониторинг направлен на выявление скрытой предпринимательской деятельности, а не на контроль повседневных переводов между гражданами.
