«Красные флажки» для переводов: кого коснётся контроль с 15 апреля

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов прокомментировал порядок мониторинга мобильных переводов граждан, передает zakon.kz

Как будут проверять переводы

По его словам, в законодательстве уже закреплены критерии, по которым операции могут относиться к предпринимательской деятельности. Банки передают данные в налоговые органы на основе так называемых «красных флажков».

До 15 апреля в Минфин должны поступить сведения за первый квартал от банков. После этого информация будет использоваться в рамках камерального контроля, а при необходимости гражданам направят уведомления.

Они будут считаться исполненными после предоставления налоговой отчётности либо пояснений.

Какие переводы не подпадают под контроль

В ведомстве подчёркивают: бытовые переводы не считаются предпринимательской деятельностью.

«Если вы оплатили за кого-то кофе или обед, а потом вам вернули деньги, такие операции не подпадают под признаки бизнеса», — отметил Ержан Биржанов .

Также не будут рассматриваться как предпринимательские переводы на дни рождения, свадьбы и другие личные мероприятия.

Разделение счетов — ключевой момент

Как пояснил вице-министр, важно различать деятельность индивидуального предпринимателя и обычные личные операции.

Если у человека есть отдельный счёт для бизнеса, например, для приёма платежей через QR-коды, то такие операции рассматриваются в рамках предпринимательской деятельности.

При этом переводы на личную карту, даже если получатель является ИП, не будут автоматически считаться доходом от бизнеса.

В Минфине подчёркивают, что мониторинг направлен на выявление скрытой предпринимательской деятельности, а не на контроль повседневных переводов между гражданами.

