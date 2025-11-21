В Костанае продолжат обновлять автопарк общественного транспорта: в следующем году планируется приобрести 24 новых автобуса. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев на встрече главы региона с жителями областного центра.

По словам акима, мониторинг системы «Алемпей» показал низкую наполняемость на ряде линий — от 40% до 60%.

«Поскольку пассажирские перевозки субсидируются немалыми средствами — только в прошлом году из облбюджета выплачено 5,4 млрд тенге — мы обязаны усиливать контроль. Мы не “резали” маршруты, а оптимизировали время движения, чтобы повысить заполняемость. Общественный транспорт должен ходить с расчетной нагрузкой, а не возить преимущественно сидячих пассажиров», — отметил Жундубаев.

По результатам корректировки расписаний за четыре месяца высвободили 267 млн тенге, которые перенаправили на другие городские нужды. С линий снято 17 автобусов, примерно половину из них передали в районы, где был дефицит подвижного состава. Корректировки затронули маршруты №3, 10, 19, 38 и 103.

В акимате признают, что «красные зоны» по перегрузке сохраняются в часы пик — утром и вечером. Вместе с тем, эффект от изменения интервалов и перераспределения техники уже заметен: выросла фактическая загрузка, а субсидии расходуются адреснее.

Поставка 24 новых автобусов в 2026 году должна дополнительно разгрузить наиболее напряжённые направления и улучшить регулярность движения, заверили в акимате.