Краткий агрометеорологический обзор за вторую декаду октября 2022 года.
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В районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-востоке Казахстана отмечалось понижение температуры воздуха, заморозки в ночное время до минус 1-5˚С, в горных и предгорных районах до минус 7˚С и кратковременные осадки. Такие метеорологические условия, несколько сдерживали подготовку полей и проведение сева озимой пшеницы в южных областях. На ранних посевах озимой пшеницы в Алматинской и Жамбылской областях отмечается фаза «прорастание зерна». Состояние посевов в основном отличное и хорошее.
Состояние теплолюбивых культур (соя, хлопчатник) хорошее и удовлетворительное, продолжается уборка сои а также в Ордабасинском районе сбор курака хлопчатника.
На наблюдаемых участках с плодовыми культурами (яблоня, груша, малина) наблюдается фаза развития «осеннее расцвечивание листьев». Состояние плодовых культур хорошее и удовлетворительное. В Туркестанской области в садах вокруг станций Тасарык продолжается сбор урожая яблони.
В южных областях республики сложились удовлетворительные условия для отрастания трав люцерны после 3-го укоса, высота достигает от 1 до 8 см. Состояние трав люцерны хорошее и удовлетворительное.
В истекшей декаде выпас скота проводился повсеместно. Продолжается уборка, подвозка и скирдование трав, в Мангистауском районе Мангистауской области проводится стрижка овец. В Сузакском районе Туркестанской области проводится перегон животных.
На преобладающей территории пастбищного животноводства пастбища были слабо и умеренно стравлены. Сильно стравлены пастбищные угодья в Жамбылском районе Алматинской области, в Таласском районе Жамбылской области и Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
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