Краткий агрометеорологический обзор за вторую декаду октября 2022 года.

В районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-востоке Казахстана отмечалось понижение температуры воздуха, заморозки в ночное время до минус 1-5˚С, в горных и предгорных районах до минус 7˚С и кратковременные осадки. Такие метеорологические условия, несколько сдерживали подготовку полей и проведение сева озимой пшеницы в южных областях. На ранних посевах озимой пшеницы в Алматинской и Жамбылской областях отмечается фаза «прорастание зерна». Состояние посевов в основном отличное и хорошее.

Состояние теплолюбивых культур (соя, хлопчатник) хорошее и удовлетворительное, продолжается уборка сои а также в Ордабасинском районе сбор курака хлопчатника.

На наблюдаемых участках с плодовыми культурами (яблоня, груша, малина) наблюдается фаза развития «осеннее расцвечивание листьев». Состояние плодовых культур хорошее и удовлетворительное. В Туркестанской области в садах вокруг станций Тасарык продолжается сбор урожая яблони.

В южных областях республики сложились удовлетворительные условия для отрастания трав люцерны после 3-го укоса, высота достигает от 1 до 8 см. Состояние трав люцерны хорошее и удовлетворительное.

В истекшей декаде выпас скота проводился повсеместно. Продолжается уборка, подвозка и скирдование трав, в Мангистауском районе Мангистауской области проводится стрижка овец. В Сузакском районе Туркестанской области проводится перегон животных.

На преобладающей территории пастбищного животноводства пастбища были слабо и умеренно стравлены. Сильно стравлены пастбищные угодья в Жамбылском районе Алматинской области, в Таласском районе Жамбылской области и Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.