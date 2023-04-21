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Кража дорожных знаков произошла в Костанайской области

Фото из открытых источников

В Костанайском районе, городе Тобыл на пульт «102» поступила заявка, что в одном из микрорайонов города были похищены дорожные знаки.

На место сразу же был направлен участковый полицейский Глеб Лобазов.

Прибыв в микрорайон Северный полицейский, начал осматривать место происшествия и сразу увидел мужчину, который нес два дорожных знака.

«Как только была принята заявка, сразу же направился на место происшествия и здесь же с поличным задержал подозреваемого, 60-летнего мужчину. Сумма ущерба составила 40 тыс. тенге, — рассказал подробности Глеб Лобазов.

Задержанный намеревался сдать дорожные знаки на металлолом. В отношении мужчины было начато досудебное расследование по статье 188 часть 1 «Кража».

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