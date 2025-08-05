Приговор по делу о похищении драгоценностей стоимостью больше чем 100 миллионов тенге вынесен в Костанае.
Согласно материалам дела, жительница Костаная Гульмира Раханова с 2019 года работала бухгалтером одного из костанайских ТОО, и имела доступ к сейфу директора. В декабре 2022-ого года, в отсутствие руководителя, она открыла хранилище, и тайно похитила находящиеся там золотые изделия, на общую сумму 110 миллионов тенге.
Похищенные драгоценности в последствии были заложены в различные ломбарды. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой установлено не было.
В итоге, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы, с применением Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», на 4 года 9 месяцев и 13 дней. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично, так как часть похищенного имущества была ей возвращена.
Приговор не вступил в законную силу.
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