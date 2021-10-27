Кража личности: мошенник присвоил ИИН костанайца

Казбек Арыков утверждает, что в столице живет похожий на него человек с идентичным удостоверением личности. Вот уже несколько лет эта проблема не решается, сообщает «31 канал».

Житель Костаная Казбек Арыков в отчаянии. История с загадочным двойником началась несколько лет назад. Тогда мужчине стали приходить штрафы за мелкие правонарушения, совершенные в столице. Причём о них костанаец узнал уже после того, как с его зарплатной карты стали списывать деньги. Мужчина написал заявление в полицию, передает informburo.kz

«Меня вызвали в Астану, там собрали начальников ДПС, тех, кто составлял протоколы, они меня не опознали. Сказали, что снимут все штрафы с базы, извинились, и я уехал. И вот, с позапрошлого года снова начались штрафы», – рассказал костанаец.

В общей сложности штрафов мужчине пришло на сто тысяч тенге. А недавно его супруге позвонили из банка и сообщили о просрочке по кредиту. Якобы он в столице купил два телефона на 800 000 тенге, а заём оформил в микрокредитной организации.

«Я начал созваниваться с менеджером, он выслал эту фотографию, которая сейчас в телефоне есть, где он сфотографирован чуть ли не в лесу, сказал, это он, и он пришёл с моим удостоверением. Он сейчас легализовался и ходит под моим именем», – поведал невероятную историю Арыков.

Судя по фото, мужчина из Нур-Султана старше Казбека Арыкова, но сходство всё же есть. И так как удостоверение личности выдали жителю столицы, получить свой документ по истечении срока давности костанаец не смог. Теперь во всех электронных документах данные костанайца, а фото – столичного жителя.

В полиции же заявляют, что двух одинаковых ИИН не набирает.

«Касательно возможного совпадения индивидуального идентификационного номера у двух разных лиц, сообщаем, что такой факт исключен, так как ИИН представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица один раз и не может совпадать с данными другого физического лица», – подчеркнули в пресс-службе МВД.

Получается, кто-то из сотрудников допустил ошибку, иного объяснения нет. А житель столицы при этом решил воспользоваться своим сходством и присвоить себе чужое удостоверение в корыстных целях. Замешаны ли в этом сотрудники ЦОНа или полицейские, покажет расследование. Вот только разбираться в запутанной истории, по словам Казбека Арыкова, не торопятся, а за это время самозванец может и его дом продать.

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