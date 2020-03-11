Кражу более 10 миллионов тенге раскрыли полицейские в Костанайской области

8 марта в дежурную часть поступило сообщение, что в городе Рудном по улице Сандригайло из квартиры неизвестные лица похитили денежные средства в сумме более 10 миллионов тенге, сообщает alau.kz

Полицейскими установлено, что 7 марта семья выехала в Карабалыкский район. Вернувшись из гостей, зайдя в квартиру, рудничане обнаружили, что вещи разбросаны по комнатам. Из шкафа и сейфа были похищены деньги: 4500 тысяч долларов США, 6 миллионов тенге, 500 тысяч российских рублей.

«Для раскрытия преступления в отделе полиции была создана оперативно-следственная группа. В течение трех дней полицейские провели комплекс оперативных мероприятий. Сотрудники обошли более 100 квартир, просмотрели записи с видеокамер, опросили водителей, а также круг знакомых потерпевших и подучетный контингент»,- сообщили в ДП Костанайской области

В результате проведенной работы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих мужчин, жителей города Рудного, ранее судимых. Денежные средства были изъяты в одном из гаражей.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 ч.4 УК РК «Кража совершенная в особо крупном размере».

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