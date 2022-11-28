Кредитная амнистия: кому простят займы

В социальных сетях и мессенджерах продолжают распространять разные сообщения о том, что в Казахстане якобы проводится кредитная амнистия и списание долгов по всем видам займов, передает exk.kz.

В связи с этим Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выступило с заявлением.

В агентстве подчеркнули, что распространяемые сообщения о кредитной амнистии не соответствуют действительности.

«Агентство заявляет о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что еще в прошлом году в Казахстане ввели единый обязательный порядок урегулирования задолженности для поддержки тех граждан, которые имеют проблемные займы.

«В случае возникновения просрочки по кредитам заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности», — напомнили в агентстве.

Какие условия?

Условия реструктуризации могут быть разные — от снижения ставки вознаграждения до прощения просроченного основного долга или вознаграждения.

«Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения», — заявили в агентстве.

Решение об урегулировании задолженности принимается в индивидуальном порядке на основе глубокого анализа финансового состояния заемщика и его возможностей по исполнению обязательств перед финансовой организацией.

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